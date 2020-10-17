МИД Ирана опубликовал заявление страны об отмене эмбарго на поставки оружия

Далее приводится заявления МИД.

Сегодня очень важный день для международного сообщества, которое, несмотря на усилия режима США, защищало резолюцию №2231 Совета Безопасности ООН и Совместный Всеобъемлющий план действий (СВПД). На сегодняшний день все ограничения на поставку оружия в Исламскую Республику Иран и из нее, а также соответствующие финансовые меры и услуги и все запреты на въезд на территорию государств-членов ООН, которые уже были наложены на некоторых иранских лиц и военных были отменены автоматически.

Согласно одному из пунктов СВПД, окончательное и безоговорочное прекращение эмбарго на поставки оружия и запретов на поездки не требует принятия какой-либо новой резолюции и заявления Совета Безопасности ООН или других действий.

Отмена эмбарго на поставки оружия и запретов на поездки осуществляется автоматически и не требует дополнительных действий. Это было достигнуто после захватывающих переговоров и точного предсказания возможности нарушения обязательств одной или несколькими другими сторонами ядерной сделки. Такое же предусмотрено для отмены ракетных ограничений на 2023 г. и полного прекращения ядерного дела в Совете Безопасности на 2025 г.

Таким образом, с сегодняшнего дня Исламская Республика Иран может закупать любое необходимое оружие и оборудование у любой страны без юридических ограничений и только исходя из своих оборонных потребностей, а также может экспортировать оборонное оружие в соответствии со своей политикой. Здесь следует подчеркнуть, что «краеугольным камнем» внешней политики Ирана является отказ от господства и давления в любой форме. Поэтому введение каких-либо ограничений в любой сфере - включая финансовую, экономическую, энергетическую и военную - Иран никогда не признавал.

В то же время оборонная доктрина Ирана основана на внутренних способностях. После восьмилетней навязанной войны режима Саддама Хусейна против Ирана, во время которой героический народ Ирана стал жертвой современного оружия, Исламская Республика Иран обеспечивала свои оборонные потребности, полагаясь на внутренние возможности. Эта доктрина продолжает оставаться главным «стержнем» всех действий Исламской Республики Иран по поддержанию своей оборонной мощи. Нетрадиционному оружию и массовому уничтожению, а также неконтролируемому импорту обычных вооружений нет места в оборонной доктрине Исламской Республики Иран. Сдерживающая сила страны основана на местных знаниях и возможностях и проистекает из силы и сопротивления иранского народа. В современной истории Иран ни разу не начинал войну, несмотря на превосходство в силе.

К сожалению, выгодные сделки на поставку оружия, в основном между западными странами и некоторыми странами региона, в значительной степени способствовали и разжигали военные преступления в регионе, такие как агрессия против беззащитного народа Йемена.

Несмотря на безуспешные попытки США предотвратить и подорвать интересы Ирана в Резолюции №2231 СБ ООН, государства-члены ООН обязаны адаптировать свои законы и постановления к этой Резолюции, которая «предлагает странам-членам обратить должное внимание на эти изменения». Исламская Республика Иран обращает внимание всех государств-членов на четкие положения Резолюции №2231 и соответствующий график.

Соединенные Штаты, чьи незаконные и злонамеренные уловки неоднократно отвергались Советом Безопасности в течение последних трех месяцев в попытке еще больше нарушить резолюцию Совета Безопасности, должны отказаться от своего деструктивного подхода к резолюции №2231, вернуться к полному соблюдению своих обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций, прекратить действия, противоречащие международному праву и игнорированию международного порядка, и в конечном счете, избежать разжигания нестабильности в регионе Западной Азии. Очевидно, что любое действие, противоречащее положениям резолюции №2231, особенно пункту 1 Резолюции и указанным в нем срокам, считается существенным нарушением Резолюции и целей Совета МАГАТЭ, и Исламская Республика Иран в ответ оставляет за собой право принимать необходимые меры.

Следите за нами в Twitter @irnarussian