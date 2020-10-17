18 окт. 2020 г., 00:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84078455
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МИД: заявление Ирана о прекращении эмбарго на поставки оружия будет опубликовано через несколько часов

МИД: заявление Ирана о прекращении эмбарго на поставки оружия будет опубликовано через несколько часов

Тегеран, 18 октября, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде, объявляя об официальном заявлении Ирана об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран, подчеркнул, что мир и стабильность в регионе всегда были высшим приоритетом Тегерана.

«Официальное заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран об отмене ограничений на экспорт и импорт вооружений будет опубликовано через несколько часов», - написал он в Twitter.

По его словам, «Поскольку более 90% оборонных потребностей страны производится внутри страны, Иран не нуждается в иностранной зависимости».

Согласно Приложению 5 ядреной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции №2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончится 18 октября этого года.

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