Посол Ирана: С 18 октября у нас нет ограничений на военное сотрудничество с миром

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал в интервью "Интерфаксу" о перспективах сотрудничества Москвы и Тегерана в военно-технической сфере после окончания действия оружейного эмбарго в отношении Исламской Республики, о совместной работе двух стран в отношении вакцины от коронавируса, а также о позиции Ирана по карабахскому конфликту.

«В резолюции 2231 СБ ООН четко и ясно говорится, что с 18 октября оружейное эмбарго против Исламской Республики Иран снимается. Американцы прикладывали огромные усилия, чтобы эту резолюцию нивелировать, но к счастью в этом вопросе они остались в изоляции. Международному сообществу удалось противостоять в этом вопросе американцам, и огромные усилия проявили Россия и Китай», - сказал он.

«За последние десятилетия, еще со времен навязанной нам со стороны Саддама Хусейна войны, - и тогда многие страны оказывали ему поддержку, - мы терпели множество лишений в получении вооружений и военной техники. Тогда для нас стало ясно, что необходимо самим инвестировать в эту отрасль, и быть подготовленными в плане обороны. Поэтому мы увеличили свою способность по производству военного оборудования и военной техники в стране, и мы вполне самодостаточны и во многих других отраслях», - отметил посол.

«У нас всегда были очень хорошие отношения с Москвой, Россия оказала нам огромную помощь, противостояла американской резолюции, проголосовала против нее и мы ведем очень тесную консультацию по этому вопросу. Что касается военного сотрудничества, то должен сказать, что конечно же у нас составлены соответствующие планы и, дай бог, эти планы с течением времени будут реализованы», - рассказал он.

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