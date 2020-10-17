Дипломат: считать ракетную программу Ирана угрозой- политика обмана

Балуджи поднял этот вопрос на заседании Комитета по разоружению Генеральной Ассамблеи ООН в ответ на заявления германского представителя и ушедшего в отставку правительства Йемена.

«Очень жаль, что они признают, что они пригласили другую страну для военного вмешательства в их страну, и не хотят, чтобы эта страна прекратила бомбить и оказывать экономическое давление, которые вызвали худший гуманитарный кризис в истории в Йемене», - сказал он.

«Наша оборонная позиция основана на расчетах осознанной геостратегии, моральных и религиозных убеждений, а также на основе значительного исторического опыта», - сказал Балуджи в ответ на заявления немецкого представителя, который выразил озабоченность по поводу ракетной программы Ирана и заявил, что она несовместима с резолюцией 2231 СБ ООН.

«Помимо агрессии Саддама, которую эффективно поддержали Соединенные Штаты и их региональные союзники, Иран несколько раз подвергался военному вмешательству США за последние 40 лет», добавил он.

«Кроме того, мы хотим указать на угрозы Израиля Ирану, последними из которых было использование ядерного оружия и угроза ядерного уничтожения», - пояснил он.

«Учитывая роль ракет в оборонной промышленности, иранская ракетная программа является нормальным оборонным потенциалом. Наши ракеты предназначены только для оборонных целей и являются эффективным средством сдерживания внешних угроз», - рассказал он.

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