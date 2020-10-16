Захарова: в России безвизовый режим для иранских туристических групп вступит в силу в ближайшее время

"Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Правительством Российской Федерацией и Правительством Исламской Республикой Иран было подписано 28 марта 2017 года в Москве министрами иностранных дел двух стран", сказала она.

"Соглашением предусматриваются взаимные безвизовые поездки граждан России и Ирана с туристическими целями в составе организованных групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней. Согласно пункту 2 статьи 4 координирующим органом, отвечающим за выполнение его положений, с российской стороны является Ростуризм", добавила она.

"В настоящее время данное ведомство совместно со своими иранскими партнерами осуществляет выработку механизма реализации заложенных в Соглашении договоренностей. Рассчитываем, что эта работа будет завершена в самое ближайшее время и Соглашение вступит в силу", сказала Захарова.

"Исходим из того, что решение о начале применения Соглашения будет приниматься с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в России и Иране и ограничений, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", резюмировала она.