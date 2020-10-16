Иностранные пары приветствуют лечение бесплодия в Иране

Шахверди отметил, что по статистике 10-15% пар страдают бесплодием. " Мужское бесплодие затрагивает от 40% пар, женское бесплодие — 40%, а бесплодие у обеих — 10%. 10% пар страдают бесплодием неясной причины", сказал он.

"В Иране 10-15% иранских пар страдает бесплодием", указал он. По его словам, в последнее время многие иностранные пары приезжают в Иран для лечения бесплодия так, как его стоимость в Иране выгодна по сравнению с другими странами.

Институт Royan Institute – это специализированный центр по лечению бесплодия Ирана, известный для большинства специалистов по биологическим наукам и технологиям стволовых клеток в мире. Институт был основан в 1991 году в качестве хирургического центра с целью предоставления медицинских услуг бесплодным парам и проведения исследовательских работ и образования в области рождения и бесплодия.