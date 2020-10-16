16 окт. 2020 г., 21:23
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News Code: 84077918
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Иностранные пары приветствуют лечение бесплодия в Иране

Иностранные пары приветствуют лечение бесплодия в Иране

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Глава Научно-исследовательского института «Royan Institute» Абдолхоссейн Шахверди заявил, что иностранные пары из соседних и даже европейских стран приезжают в Иран для лечения бесплодия в Иране, потому что стоимость в Иране выгодна по сравнению с другими странами.

Шахверди отметил, что по статистике 10-15% пар страдают бесплодием. " Мужское бесплодие затрагивает от 40% пар, женское бесплодие — 40%, а бесплодие у обеих — 10%. 10% пар страдают бесплодием неясной причины", сказал он.

"В Иране 10-15% иранских пар страдает бесплодием", указал он. По его словам, в последнее время многие иностранные пары приезжают в Иран для лечения бесплодия так, как его стоимость в Иране выгодна по сравнению с другими странами.

Институт Royan Institute – это специализированный центр по лечению бесплодия Ирана, известный для большинства специалистов по биологическим наукам и технологиям стволовых клеток в мире. Институт был основан в 1991 году в качестве хирургического центра с целью предоставления медицинских услуг бесплодным парам и проведения исследовательских работ и образования в области рождения и бесплодия.

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