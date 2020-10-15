Иран отреагировал на нанесение ракетного удара по территории страны

27 сентября 2020 года на границе двух стран возобновился конфликт между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Министерство обороны Азербайджанской Республики выступило с заявлением, в котором назвало армянские силы инициатором операции, а премьер-министра Армении - Азербайджанскую Республику - инициатором нападения.

«К сожалению, в течение дня поступают тревожные новости по этому поводу, что совершенно неприемлемо», - сказал Хтибзаде.

Представитель Министерства иностранных дел, опровергая некоторые слухи об ответных действиях пограничных войск Исламской Республики Иран, подчеркнул: «поддержание безопасности и мира иранских граждан, проживающих в приграничных районах, является красной линией наших вооруженных сил и в случае повторных обстрелов Исламская Республика Иран не останется равнодушной».

После нескольких дней военных столкновений в июле между силами Азербайджанской Республики и Армении, приведших к жертвам с обеих сторон, словесная война и некоторые дипломатические шаги спровоцировали напряженность в Кавказском регионе и военное противостояние между двумя странами. Сделано предсказуемо. Две страны десятилетиями враждовали из-за права собственности на нагорно-карабахский регион.