15 окт. 2020 г., 22:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84077429
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Гонконгский аналитик: санкции США против Ирана незаконны

Гонконгский аналитик: санкции США против Ирана незаконны

Тегеран, 15 октября, ИРНА - Подчеркнув, что санкции США убивают людей, гонконгский аналитик Алекс Лу отметил, что санкции США незаконны, будь то против Ирана, Гонконга или Международного уголовного суда (МУС).

«Иран - это страна, которая подверглась эпидемии коронавируса, где зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения и более 27000 смертей, но даже в этих обстоятельствах Соединенные Штаты не снимут санкции против Тегерана», - отметил он.

«Европейские союзники Вашингтона неоднократно предупреждали Соединенные Штаты о катастрофических гуманитарных последствиях санкций, но вместо того, чтобы изменить свой подход, Вашингтон наложил дополнительные санкции на различные иранские банки, чтобы создать финансовые проблемы для Ирана любым возможным способом и подвергнуть население этой страны наибольшему давлению», - заявил он.

Как рассказывает эксперт, «госдепартамент США утверждает, что медицинское оборудование, материалы и помощь Ирану освобождены от санкций, но многие страны и эксперты, даже в Европе и союзниках США, таких как Франция, Великобритания и Германия, отвергли эти обвинения».

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