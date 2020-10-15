Гонконгский аналитик: санкции США против Ирана незаконны

«Иран - это страна, которая подверглась эпидемии коронавируса, где зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения и более 27000 смертей, но даже в этих обстоятельствах Соединенные Штаты не снимут санкции против Тегерана», - отметил он.

«Европейские союзники Вашингтона неоднократно предупреждали Соединенные Штаты о катастрофических гуманитарных последствиях санкций, но вместо того, чтобы изменить свой подход, Вашингтон наложил дополнительные санкции на различные иранские банки, чтобы создать финансовые проблемы для Ирана любым возможным способом и подвергнуть население этой страны наибольшему давлению», - заявил он.

Как рассказывает эксперт, «госдепартамент США утверждает, что медицинское оборудование, материалы и помощь Ирану освобождены от санкций, но многие страны и эксперты, даже в Европе и союзниках США, таких как Франция, Великобритания и Германия, отвергли эти обвинения».