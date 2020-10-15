В Иране выразили готовность противостоять принуждению США

Организация по атомной энергии Ирана после новых заявлений госсекретаря США Майка Помпео об использовании ядерной энергии Исламской Республикой Иран написала на своей странице в Twitter, что: «ученые ядерной промышленности Исламской Республики Иран, прислушиваясь к указаниям Лидера Исламской революции, готовы столкнуться с принуждением и односторонними действиями США».

«Предвидение в мирном использовании ядерной энергии является стратегическим принципом Исламской Республики Иран, и ядерная энергия всегда будет в руках иранского народа», - говорится в заявлении.

По данным ИРНА, ранее госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter написал, что Иран утверждает, что он не хочет ядерного оружия, а затем он угрожает миру своей ядерной программой. Все страны должны отвергнуть иранское вымогательство.

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