15 окт. 2020 г., 19:24
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News Code: 84077333
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Зариф: Тегеран готов помочь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Зариф: Тегеран готов помочь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Тегеран, 15 октября, ИРНА - Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф проинформировал азербайджанского коллегу Джейхуном Баграмовым о готовности Ирана содействовать достижению мирного и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках региональной инициативы Иран-Турция-Россия - в качестве дополнения к механизму Минской группы.

Во время телефонного разговора сегодня днем ​​министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Баграмов с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом объяснили последние события вокруг нагорно-карабахском конфликта.

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана подтвердил принципиальную позицию Исламской Республики Иран и подчеркнул территориальную целостность Азербайджанской Республики, готовность страны содействовать достижению мира и прочному урегулированию этого конфликта в рамках региональной инициативы Иран-Турция-Россия.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики также подчеркнули важность и роль региональных инициатив в разрешении этого многолетнего конфликта.

Согласно данным ИРНА, после начала нового раунда конфликтов между Азербайджанской Республикой и Арменией в последние недели Исламская Республика попыталась использовать свои возможности и хорошие отношения с этими двумя странами, чтобы помочь разрешить этот конфликт.

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