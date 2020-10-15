Первая международная конференция по языкам прошла в Москве с участием Ирана

Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали выступил на церемонии открытия двухдневной конференции вместе с некоторыми послами из стран Азии и Африки, а также некоторыми российскими официальными лицами.

Джалали на этой церемонии, заявив, что язык является причиной соединения стран и культур друг с другом, пояснил: "персидский и русский языки играют важную роль в соединении двух соседних стран Ирана и России".

"Поскольку эти два народа являются соседями, им необходимо объединиться, и преподавание русского языка иранцами и персидского русскими может приблизить нас друг к другу и стать мостом между культурами двух стран", - отметил он.