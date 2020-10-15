Первая международная конференция по языкам прошла в Москве с участием Ирана

Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали выступил на церемонии открытия двухдневной конференции вместе с некоторыми послами из стран Азии и Африки, а также некоторыми российскими официальными лицами.
Джалали на этой церемонии, заявив, что язык является причиной соединения стран и культур друг с другом, пояснил: "персидский и русский языки играют важную роль в соединении двух соседних стран Ирана и России".
"Поскольку эти два народа являются соседями, им необходимо объединиться, и преподавание русского языка иранцами и персидского русскими может приблизить нас друг к другу и стать мостом между культурами двух стран", - отметил он.
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Первая международная конференция Московского государственного лингвистического университета по научным и прикладным языкам и культурам стран Востока и Африки стартовала онлайн сегодня в четверг с присутствием посла Исламской Республики Иран в России Казема Джалали.
Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали выступил на церемонии открытия двухдневной конференции вместе с некоторыми послами из стран Азии и Африки, а также некоторыми российскими официальными лицами.
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