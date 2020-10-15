Иран назвал односторонние действия США реальной угрозой правам человека

Мохаммад Зареиян поднял этот вопрос на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в среду, на котором присутствовала Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Зареиян назвал рост односторонних действий реальной глобальной угрозой защите и поощрению прав человека, добавив, что воздействие и масштабы незаконных односторонних принудительных мер, введенных в отношении иранского народа, усилились даже во время вспышки коронавируса.

«Правительство США преследует политические интересы иранских граждан, особенно наиболее уязвимых, включая женщин, детей, пожилых людей и тех, кто нуждается в медицинской помощи. Это не что иное, как экономический терроризм», - сказал он.

«Десятки миллионов людей во всем мире подверглись одностороннему принуждению, но этому преступлению и геноциду, вызванным широко распространенными нарушениями прав человека, уделялось мало внимания», - отметил он.

На виртуальной встрече присутствовала Верховный комиссар по правам человека из Женевы. Разные страны выразили свои взгляды на права человека и свои ожидания от УВКБ ООН и Совета по правам человека.

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