Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта в Карабахе

"Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", заявил Ваези, отметив, что Тегеран приветствует предложение Баку о более активной роли Ирана, России и Турции в урегулировании конфликта.

Приветствуя прекращение огня, он призвал правительства Азербайджанской Республики и Армении соблюдать режим прекращения огня и урегулировать свои разногласия путем диалога и в рамках международного права и уважения признанных границ и территориальной целостности двух стран.