14 окт. 2020 г., 21:04
Journalist ID: 2177
News Code: 84076436
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Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта в Карабахе

Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта в Карабахе

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.

"Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", заявил Ваези, отметив, что Тегеран приветствует предложение Баку о более активной роли Ирана, России и Турции в урегулировании конфликта.
Приветствуя прекращение огня, он призвал правительства Азербайджанской Республики и Армении соблюдать режим прекращения огня и урегулировать свои разногласия путем диалога и в рамках международного права и уважения признанных границ и территориальной целостности двух стран.

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