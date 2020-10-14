Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта в Карабахе

"Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", заявил Ваези, отметив, что Тегеран приветствует предложение Баку о более активной роли Ирана, России и Турции в урегулировании конфликта.
Приветствуя прекращение огня, он призвал правительства Азербайджанской Республики и Армении соблюдать режим прекращения огня и урегулировать свои разногласия путем диалога и в рамках международного права и уважения признанных границ и территориальной целостности двух стран.
Тегеран, 14 октября. ИРНА — Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили по телефону ситуацию в Карабахе.
"Иран готов играть более активную роль в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха", заявил Ваези, отметив, что Тегеран приветствует предложение Баку о более активной роли Ирана, России и Турции в урегулировании конфликта.
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