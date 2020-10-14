МИД Ирана назвал недопустимым нарушение иммунитета иранского дипломата в Бельгии

В ответ на сообщение агентства Reuters об иранском дипломате он отметил, что страны, участвующие в этом деле, несут ответственность за нарушение прав иранского дипломата.

Он отверг утверждения Reuters и некоторых европейских СМИ о том, что задержанный иранский дипломат предупреждал бельгийские власти.

Представитель министерства иностранных дел Ирана назвал эту меру поверхностной новостью, добавив, что такие необоснованные новости будут публиковаться для дальнейшего использования.

Иран рассматривает задержание Ассадоллы Ассади как незаконный акт и нарушение международного права и положений Венской конвенции 1961 года.

Иран уже официально выступил с резкими возражениями властям соответствующих европейских правительств.

Хатибзаде отметил, что Иран оставляет за собой право ответить с этой целью соразмерно.