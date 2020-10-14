14 окт. 2020 г., 20:21
Journalist ID: 2177
News Code: 84076406
0 Persons

МИД Ирана назвал недопустимым нарушение иммунитета иранского дипломата в Бельгии

МИД Ирана назвал недопустимым нарушение иммунитета иранского дипломата в Бельгии

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде ответил на необоснованные сообщения зарубежных СМИ об иранском дипломате в Бельгии Ассадолле Асади.

В ответ на сообщение агентства Reuters об иранском дипломате он отметил, что страны, участвующие в этом деле, несут ответственность за нарушение прав иранского дипломата.

Он отверг утверждения Reuters и некоторых европейских СМИ о том, что задержанный иранский дипломат предупреждал бельгийские власти.

Представитель министерства иностранных дел Ирана назвал эту меру поверхностной новостью, добавив, что такие необоснованные новости будут публиковаться для дальнейшего использования.

Иран рассматривает задержание Ассадоллы Ассади как незаконный акт и нарушение международного права и положений Венской конвенции 1961 года.

Иран уже официально выступил с резкими возражениями властям соответствующих европейских правительств.

Хатибзаде отметил, что Иран оставляет за собой право ответить с этой целью соразмерно.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 9 =