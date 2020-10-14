Иран выступает против любого иностранного присутствия в Персидском заливе



На встрече с новым послом Дании в Тегеране Йеспером Варом Аракчи сказал, что безопасность региона должна быть обеспечена странами региона, а присутствие иностранных сил не только поможет поддерживать безопасность, но и подготовит почву для дальнейшего усиления напряженности.

Он отметил, что Исламская Республика Иран выступает против любого иностранного военного присутствия в регионе Персидского залива, включая европейские силы.

Подчеркнув, что безопасность Персидского залива является общей проблемой для стран региона, он отметил, что устойчивая безопасность в регионе может быть установлена посредством диалога и сотрудничества между странами региона и отсутствия вмешательства со стороны иностранных держав.

"Дания и другие европейские страны должны противостоять основной причине напряженности в регионе, а именно деструктивной и неправильной политике Соединенных Штатов в Персидском заливе, вместо того, чтобы отправлять войска и военную технику или широко продавать оружие. В некоторые страны региона", указал Аракчи.