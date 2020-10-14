Зариф назвал запрет на ввоз лекарств в Иран преступлением против человечности

Министр иностранных дел Ирана провел в среду телефонный разговор со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Ирана.

Во время телефонного разговора стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.

Зариф призвал японское правительство предотвратить незаконную меру со стороны Соединенных Штатов в рамках общего обязательства стран по выполнению резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2231.

Он указал на активную и конструктивную роль Ирана в обеспечении мира и стабильности в регионе, добавив, что присутствие иностранных сил не только не помогает региону, но и обостряет ситуацию.

Глава МИД Японии, в свою очередь, заявил, что Япония всегда поддерживала СВПД, отметив, что позиция Японии по стабилизации на Ближнем Востоке не изменилась.