Постпред Ирана заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в мире

"Возвращение менталитета времен холодной войны, наряду с постоянной угрозой, исходящей от оружия массового уничтожения, и появлением новых угроз в области искусственного интеллекта, кибернетики и космического пространства, ухудшили ситуацию с безопасностью в мире", заявил Тахт-Раванчи, выступая на Комитете по вопросам разоружения и международной безопасности 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, исчезают условия для диалога между великими державами. Он указал на препятствия на пути к ядерному и появление гонки за модернизацию ядерных арсеналов, а также отсутствие политической воли у его держателей отказаться от ядерного оружия, отметив, что более 14 тыс. единиц ядерного оружия и $100 миллиардов ежегодных затрат и возможность их использования угрожают человечеству и планете.