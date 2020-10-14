Объем товарооборота Ирана и ЕАЭС увеличился на 6%



Согласно данным таможенной службы Ирана, объем товарооборота Ирана и 5 стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за пять месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) составил $2,791 млрд, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,635 млрд)

Кроме того, общий объем экспорта из Ирана в ЕАЭС с начала вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном (27-го октября 2019 года) по 21-е августа 2020 года составил $823,9 млн, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($679,8 млн).

Согласно отчету, крупнейшими покупателем иранских товаров за указанный период стала Россия. При этом, общий объем иранского экспорта из Ирана в Россию с 27 октября 2019 года по 21 августа 2020 года увеличился на 77%, составив 263,7 млн.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.