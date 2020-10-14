Иран приветствует инициативу России по карабахскому урегулированию

«Мы приветствуем любой акт, приводящий к прекращению конфликта и кровопролития в нашем регионе», отметил он, комментируя инициативу РФ по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

По его словам, неизменная позиция Ирана по Карабаху является признанием и уважением территориальной целостности стран согласно международным границам. «Мы всегда подчеркиваем необходимость прекращения оккупации, и конфликт будет урегулирован в случае соблюдения такого принципа», добавил он.

«Предварительным условием любого диалога – прекращение огня», заявил Ваэзи, отметив, что Иран поблагодарит Россию за ее посреднические усилия в карабахском конфликте, и надеется на приверженность обеих стран действующим заключениям в этом контексте.

10 октября в зоне карабахского конфликта в полдень по московскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. В тот же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу менее часа назад.

27 сентября возобновлены военные конфликты между Арменией и Азербайджаном на общих границах. В 1994 году, после четырех лет военного конфликта между двумя странами, некоторые европейские и региональные правительства вмешались, чтобы положить конец территориальному спору между Баку и Ереваном, и наконец было установлено прекращение огня при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако международные усилия по мирному урегулированию конфликта до сих пор не увенчались успехом.

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