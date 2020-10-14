В Тегеране пройдет 7-я межправительственная комиссия Ирана и Катара

Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан и министр промышленности и торговли по вопросам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Каабв среду на виртуальной встрече подчеркнули необходимость расширения отношений двух дружественных стран.

Обе стороны призвали к двусторонним переговорам, чтобы обсудить тему торгового сотрудничества.

Катарский министр также пригласил Ардеканиана посетить Катар в средине ноября.

министры также договорились о проведении очередного заседания 7-й межправительственной комиссии двух стран к концу текущего года в Тегеране, в рамках которого страны будут подписать меморандум для развития торговых связей.

28 сентября стороны также на видеоконференции обсудили плюсы подключения электрической сети Ирана к Катару.

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