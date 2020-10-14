Рухани: срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября

"Мы боролись с США по этому вопросу в течение четырех лет. Соединенные Штаты четыре года прилагали все усилия, чтобы продлит оружейное эмбарго против Ирана, но благодаря сопротивлению иранского народа, эти ограничения истекают 18 октября", сказал он.

"Именно благодаря усилиям наших дипломатов Соединенные Штаты не добились продления оружейного эмбарго против Тегерана", подчеркнул он. По его словам, это стало возможным благодаря Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Рухани добавил, что власти США нарушили безопасность во всем мире. "Они утверждали, что будут обеспечивать безопасность в Афганистане, но сегодня в стране господствует очень опасная ситуация", указал Рухани.

"США утверждали, что присутствуют в Ирак для борьбы с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ), но это были преданные иракские, сирийские и наши бойцы, которые уничтожили и изгнали ИГИЛ из региона", добавил он.

"Соединенные Штаты должны сказать, чего они достигли во внешней политике за последние четыре года. Они потерпели неудачу во всех случаях. Они потерпели неудачу против палестинского народа. Они потерпели неудачу против иракского и сирийского народов", сказал Рухани.

По его словам, иранский народ за последние 4 года разозлил и поставил на колени США.