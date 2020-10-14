В Иране сообщили об увеличении площадей тепличных хозяйств

Провинция Восточнй Азербайджан считается одной из пионером в области тепличного хозяйства, и согласно последним данным посевная площадь тепличных хозяйств на этой провинции увеличилась в 4 раза за последние годы.
Иранские эксперты считают, что несмотря на тот факт, что тепличное хозяйство требует правильных способов питания, путей выращивания в теплице и новых стратегий для землепользовния, однако даже фермеры с небольшими землями и ограниченными водными ресурсами смогут заработать достаточно.
В настоящее время генно-модифицированны семена используются для выращивания тепличных продуктов в Иране. Таким образом, качество продукций очень высокое, и можно экспортировать продукцию за границу.
Посевная площадь тепличных хозяйств в Иране составляет более 15 тыс. га. Ожидается такая площадь, увеличится в следующие годы.
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Тебриз, 14 октября, ИРНА – Посевная площадь тепличных хозяйств за последние годы резко увеличилась в Иране. Сегодня курпнейщий тепличный комплекс в стране и на Ближнем Востоке с инвестициями в 200 млн евро расположен в свободной экономической зоне «Арас» на северо-западе Ирана в 130 км от Тебриза.
Провинция Восточнй Азербайджан считается одной из пионером в области тепличного хозяйства, и согласно последним данным посевная площадь тепличных хозяйств на этой провинции увеличилась в 4 раза за последние годы.
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