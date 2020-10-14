ZDF: Убийство Сулеймани не ослабило Иран



Немецкая телекомпания ZDF в понедельник показала документальный фильм о характеристиках, навыках и убийстве генерал-майора Касема Сулеймани.

В этом документальном фильме в виде архивных изображений показаны наиболее важные действия мученика Касема Сулеймани со времени победы Исламской революции в Иране.

В этом документальном фильме Касем Сулеймани представлен как самый могущественный стратег на Ближнем Востоке и широко уважаемый герой в Иране.

Согласно конфиденциальному отчету ЦРУ, после мученической смерти генерал-майора Сулеймани иранский народ потребовал отомстить преступникам, они также кричали «Смерть за Америку» и «Смерть за Израиль».

В этом документальном фильме, транслированном по немецкому телевидению, было отмечено, что жизнь Касема Сулеймани была тесно связана с исламской революцией Ирана еще с юности этого персонажа. Во время ирано-иракской войны он был одним из командиров КСИР, но позже его деятельность распространилась на Ливан и Афганистан, и в конце концов он вернулся на поле боя в Ираке.

ZDF подчеркивает, что Сулеймани был на переднем крае борьбы с терроризмом в Ираке и Сирии до последних дней своей жизни.