Великобритания отказывается платить давно замороженные денежные средства Ирана

Великобритания должна выплатить Ирану 20 млн. евро за задержку с выплатой долга, что связано со продажей страной танков Chieftain Ирану в 1971 году.

Ссылаясь на санкции против Ирана, Великобритания утверждает, что не могла выплатить долг на протяжении многих лет, но эксперты говорят, что Лондон получил значительную прибыль за последние четыре десятилетия, заблокировав денежные средства Ирана.

Правительство Ирана также оспорило это утвеждение с помощью юридических аргументов, и после долгих раздумий окончательный приговор суда должен был быть вынесен в марте прошлого года.

Из-за вспышки коронавируса приговор был отложен, и окончательное голосование планируется провести через день после президентских выборов в США.

Хотя правительства Ирана и Великобритании неоднократно заявляли, что долг Лондона перед Ираном не имеет ничего общего с делом о лицах с двойным гражданством, всякий раз, когда в этом деле наблюдается прогресс, Ричард Рэтклифф, муж Назанина Загари, обращается к новостным компаниям.

Во время слушаний по делу о долге Ирана в феврале прошлого года Рэтклифф отправился в кабинет премьер-министра Великобритании для встречи с Борисом Джонсоном, чтобы напомнить еще раз о востребованности его доли в этом деле.

Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде вчера в понедельник на еженедельной пресс-конференции с журналистами по поводу связи, которую устанавливают некоторые СМИ между этим делом и делом Назанина Загари, сказал, что долг Великобритании перед Ираном является окончательным.

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