Иран стал временным председателем Группы 24

Межправительственная группа 24 по международным валютным вопросам и развитию, или Группа 24 (G-24), была создана в 1971 году с целью помочь координировать позиции развивающихся стран по международным валютным и финансовым вопросам, а также обеспечение того, чтобы их интересы были адекватно представлены на переговорах по международным валютным вопросам.

При этом Абдолнасер Хеммати на недавней виртуальной встрече министров и глав Группы 24 стал председателем этой группы сроком на двенадцать месяцев.

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