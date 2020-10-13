13 окт. 2020 г., 23:20
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News Code: 84075112
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Иран стал временным председателем Группы 24

Иран стал временным председателем Группы 24

Тегеран, 13 октября, ИРНА - Глава Центрального банка Исламской Республики Иран Абдолнасер Хеммати на недавней виртуальной встрече министров и глав Группы 24 стал председателем этой группы сроком на двенадцать месяцев.

Межправительственная группа 24 по международным валютным вопросам и развитию, или Группа 24 (G-24), была создана в 1971 году с целью помочь координировать позиции развивающихся стран по международным валютным и финансовым вопросам, а также обеспечение того, чтобы их интересы были адекватно представлены на переговорах по международным валютным вопросам.

При этом Абдолнасер Хеммати на недавней виртуальной встрече министров и глав Группы 24 стал председателем этой группы сроком на двенадцать месяцев.

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