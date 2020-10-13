13 окт. 2020 г., 22:27
Journalist ID: 2388
News Code: 84075090
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В Иране пройдет молодежный чемпионат мира по волейболу 2021 года

В Иране пройдет молодежный чемпионат мира по волейболу 2021 года

Тегеран, 13 октября, ИРНА - Международная федерация волейбола (FIVB) согласилась провести чемпионат мира 2021 года среди юношей до 19 лет в Исламской Республике Иран.

После предложений о приеме из разных стран Международная федерация объявила хозяев чемпионата мира 2021 года для разных возрастных групп.

При этом, в Иране пройдет чемпионат мира среди юношей до 19 лет.

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