В Иране пройдет молодежный чемпионат мира по волейболу 2021 года

После предложений о приеме из разных стран Международная федерация объявила хозяев чемпионата мира 2021 года для разных возрастных групп.
При этом, в Иране пройдет чемпионат мира среди юношей до 19 лет.
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Тегеран, 13 октября, ИРНА - Международная федерация волейбола (FIVB) согласилась провести чемпионат мира 2021 года среди юношей до 19 лет в Исламской Республике Иран.
После предложений о приеме из разных стран Международная федерация объявила хозяев чемпионата мира 2021 года для разных возрастных групп.
При этом, в Иране пройдет чемпионат мира среди юношей до 19 лет.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
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