13 окт. 2020 г., 15:03
Journalist ID: 2388
News Code: 84074725
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Иран поддерживает любую инициативу, приводящую к прекращению конфликта Баку-Ереван

Иран поддерживает любую инициативу, приводящую к прекращению конфликта Баку-Ереван

Тегеран, 13 октября, ИРНА - Официальный представитель правительства Али Раби сказал, что Иран поддерживает любую инициативу, которая остановит войну между Азербайджанской Республикой и Арменией, установит режим прекращения огня и предотвратит убийства людей.

«Какое бы решение ни было принято по Нагорному Карабаху, все стороны конфликта должны участвовать», - сказал он.

«Существование терроризма и присутствие террористов в регионе любой страной будет в ущерб этой стране», - отметил он.

«Мы приветствуем прекращение боевых действий в нагорно-карабахском регионе как шаг к миру и настоятельно призываем наших соседей вступить в серьезный диалог, основанный на уважении международного права и территориальной целостности, и воздерживаться от любых действий, противоречащих прекращению огня», - пояснил он.

Выразив глубокую озабоченность и сожаление правительства Исламской Республики Иран по поводу убийства мирных жителей, Раби подчеркнул «необходимость не повторять эти инциденты, пока регион и народ наших стран нуждаются в мире и спокойствии больше, чем когда-либо».

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