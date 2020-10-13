Иран поддерживает любую инициативу, которая привела бы к прекращению конфликта Баку-Ереван

«Какое бы решение ни было принято по Нагорному Карабаху, все стороны конфликта должны участвовать», - сказал он.

«Существование терроризма и присутствие террористов в регионе любой страной будет в ущерб этой стране», - отметил он.

«Мы приветствуем прекращение боевых действий в нагорно-карабахском регионе как шаг к миру и настоятельно призываем наших соседей вступить в серьезный диалог, основанный на уважении международного права и территориальной целостности, и воздерживаться от любых действий, противоречащих прекращению огня», - пояснил он.

Выразив глубокую озабоченность и сожаление правительства Исламской Республики Иран по поводу убийства мирных жителей, Раби подчеркнул «необходимость не повторять эти инциденты, пока регион и народ наших стран нуждаются в мире и спокойствии больше, чем когда-либо».

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