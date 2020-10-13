13 окт. 2020 г., 12:20
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News Code: 84074412
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Иран становится самодостаточным в производстве ультразвуковых аппаратов

Иран становится самодостаточным в производстве ультразвуковых аппаратов

Тегеран, 13 октября, ИРНА - Управляющий директор особой экономической зоны и международного аэропорта Паям-Альборз Надер Санагу Мотлаг сказал, что Иран станет самодостаточным в производстве ультразвуковых аппаратов и приборов для эхокардиографии.

«Иранской основанной на знаниях компании удалось создать устройства для сонографии и эхокардиографии благодаря усилиям местных специалистов в течение трех лет», - отметил он.

По его словам, «ежегодная потребность стран в устройствах для ультразвуковой диагностики и эхокардиографии составляет 1800 устройств, и эта компания имеет возможность производить одну тысячу приборов».

«Это производственное предприятие намерено выпускать новые модели устройств этого типа каждый год: одна модель уже вышла на стадию массового производства, а три другие модели находятся в процессе выхода на стадию массового производства к концу года», - пояснил Санагу.

«Кроме того, на этом производственном предприятии ведется производство новой модели аппарата для МРТ и компьютерной томографии с целью устранения потребности страны в импорте этого прибора, который, по прогнозам, выйдет на стадию массового производства к 2023 году», - заключил чиновник.

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