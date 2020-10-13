Эксперт: США вынуждены пересмотреть свою политику максимального давления

«Поскольку политика максимального давления США на Иран провалилась, любой приходящий к власти кандидат в президенты США должен реформировать эту политику. Потому что Соединенные Штаты воображали, что в результате максимального давления Исламская Республика Иран будет уничтожена или сдаваться, но ни одна из этих двух целей не была достигнута», - отметил он.

«Иран добивается прогресса, несмотря на санкции, и чем больше Иран добьется прогресса, в том числе в области ядерной промышленности, тем больше будут беспокоиться Соединенные Штаты, и в этой ситуации любому, кто станет президентом Соединенных Штатов, придется изменить свою политику в отношении Ирана», - добавил он.

«Если Трамп будет переизбран президентом Соединенных Штатов, он ускорит упадок Соединенных Штатов, что в интересах Исламской республики. Если Джо Байден будет избран президентом США, санкции, введенные Трампом против Ирана, будут ослаблены, что также пойдет на пользу Исламской Республике», - пояснил он.

Он назвал улучшение и укрепление отношений со странами Восточной Азии и незападными странами очень эффективными и сказал, что «если такая политика будет продолжена, независимо от того, будет ли Трамп или Байден избран президентом Соединенных Штатов, это поможет решить проблемы страны».

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