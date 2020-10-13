Иран и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Состоялось развернутое обсуждение актуальных сюжетов повестки дня СБ ООН, а также вопросов координации в сфере защиты и продвижения прав человека, в том числе на площадке Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает МИД РФ.

Была подробно рассмотрена ближневосточная проблематика, включая задачи обеспечения безопасности в Персидском заливе и продвижения комплексного урегулирования в Сирии на основе уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, невмешательства в их внутренние дела.

Кроме того, с обеих сторон подтверждена важность продолжения ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН политического процесса, оказания комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся, включая беженцев и ВПЛ, на деполитизированной основе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

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