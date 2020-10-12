Глава ЦБ Ирана заявил о скором освобождении замороженных активов в Ираке



Хеммати отметил, что Иран имеет значительные финансовые ресурсы в иракских банках в результате экспорта электроэнергии и газа в страну.

Хеммати выразил надежду, что благодаря сотрудничеству с иракским коллегой и усилиям иракских официальных лиц банковские вопросы между двумя странами будут решены.

Он добавил, что между Ираном и Ираком очень значимы и эффективны, Тегеран придает большое значение развитию сотрудничества с Багдадом.

12 октября Хеммати совершил официальный визит в Багдад, где провел встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.