Глава ЦБ Ирана заявил о скором освобождении замороженных активов в Ираке

Хеммати отметил, что Иран имеет значительные финансовые ресурсы в иракских банках в результате экспорта электроэнергии и газа в страну.
Хеммати выразил надежду, что благодаря сотрудничеству с иракским коллегой и усилиям иракских официальных лиц банковские вопросы между двумя странами будут решены.
Он добавил, что между Ираном и Ираком очень значимы и эффективны, Тегеран придает большое значение развитию сотрудничества с Багдадом.
12 октября Хеммати совершил официальный визит в Багдад, где провел встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.
Тегеран, 12 октября. ИРНА — Глава Центрального банка Ирана (ЦБИ) Абдольнассер Хеммати заявил, что заявил, что иранские и иракские официальные лица договорились о принятии необходимых механизмов для освобождения замороженных активов Ирана в Ираке.
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