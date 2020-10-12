12 окт. 2020 г., 19:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84073801
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Иран поблагодарил Россию за содействие в прекращении огня в Карабахе

Иран поблагодарил Россию за содействие в прекращении огня в Карабахе

Тегеран, 12 октября. ИРНА — Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези выразил благодарность России за содействие в прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"В нашем регионе есть необходимые возможности для решения проблем и обеспечения мира и безопасности. Переговоры Москвы с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении являются хорошим признаком потенциала независимых региональных держав. Иран готов содействовать процессу установления мира и стабильности в соответствии с международным правом", написал Ваези в своем Twitter.

"Мы благодарим Россию за ее посреднические усилия и приветствуем прекращение огня и окончание войны. Мы надеемся, что мирные переговоры начнутся как можно скорее и что результаты переговоров будут соответствовать международно признанным правам двух стран, с тем чтобы они не привели к новой войне", добавил он.

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