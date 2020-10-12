Выход США из СВПД наносит удар по миру и безопасности во всем мире: политолог

В ответ на вопрос о том, стали ли Соединенные Штаты более безопасными после выхода президента США Дональда Трампа из СВПД и убийства генерала Касема Сулеймани, Мусавиан сказал: "Я считаю, что безопасность Америки снизилась. Нераспространение ядерного оружия является неотъемлемой частью глобальной безопасности. СВПД является наиболее всеобъемлющим и полным документом в истории ядерного нераспространения. Уничтожив СВПД, Трамп нанес серьезный удар по нераспространению ядерного оружия и глобальному миру и безопасности".

"Это правда, что Трамп нанес Ирану экономический ущерб на миллиарды долларов, введя самые широкие санкции, но с его выходом из СВПД Иран расширил спектр своей ядерной деятельности и обогащения, что по признанию самих американцев это противоречит безопасности США", добавил он.

"Все службы безопасности и военные агентства США считают, что с выходом Трампа из СВПД кибервойна между двумя странами расширилась, доказывая, что угрозы безопасности в отношении Соединенных Штатов возросли", отметил Мусавиан.