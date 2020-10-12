Рухани поздравил президента Таджикистана с переизбранием

"Я уверен, что в связи с культурной и исторической общностью двух дружественных и братских народов в новый период отношения между Ираном и Таджикистаном будут и дальше расширяться для обеспечения общих интересов и укрепления регионального мира и стабильности", отмечается в телеграмме.
Президентские выборы прошли в Таджикистане 11 октября. В понедельник ЦИК объявил предварительные данные. Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов.
Тегеран, 12 октября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму с победой на президентских выборах.
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