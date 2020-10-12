Максимальное давление США против Ирана завершится максимальным позором: лидер

"Мерзкие санкции правительства США – это преступление, в истинном значении этого слова. Мы, безусловно, будем проявлять стойкость и бороться с санкциями и это максимальное давление, дай Бог, завершится максимальным позором Штатов. Благодаря божьей помощи мы разочаруем их в этом", сказал аятолла Хаменеи, выступая на общей выпускной церемонии выпускников офицерских вузов ВС ИРИ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Президент США радуется, мол: мы за счет максимального давления и максимальных санкций, подорвали экономику Ирана … Только такие мерзкие люди, как вы, гордятся преступлениям. Вы совершаете преступление в отношении народа и гордитесь этим?!", сказал лидер.

"Мы сталкиваемся с проблемами в сфере экономики, но все они решаемые. Решением этих проблем является опора на внутреннее производство и искоренение таких брешей как контрабанда, безудержный импорт и финансовая коррупция. Эти бреши не позволяют усилиям плодоносить", добавил он.

"Эти американские преступники и пустословы, которые бесстыдно и голословно разглагольствуют, ведут пропаганду против наших ракетных и региональных возможностей, которые проводятся согласно точному расчету. Эта пропаганда и шумиха – результат их отсталости в рациональности", подчеркнул лидер.

По его словам, враг порой скрывает военную угрозу, чтобы застать врасплох. "Иногда в десятки раз преувеличивают угрозу, чтобы напугать. Угрозу необходимо оценивать объективно. Мы должны также хорошо знать свои возможности и наращивать их: «приготовьте против них, сколько можете …», (Коран 8:60)", добавил аятолла Хаменеи.

Верховный лидер добавил, что обучение в вузах иранских ВС является одним из самых славных и ценных дел. "Почему? Потому что ВС обеспечивают безопасность страны. Безопасность – это жизненно важный фактор. Без неё все другие важные ценности – обучение, справедливость, благосостояние и пр., являются невозможными", указал он.

"Наши ВС помимо обеспечения безопасности выполняют и другую важную работу, предоставляя услуги населению как в сфере инфраструктуры, так здравоохранения. В борьбе с коронавирусом ВС в полном смысле находятся на арене, и в оказании помощи населению проводится важная работа", резюмировал он.