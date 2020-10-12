Суд за политические преступления впервые прошел в Тегеране

18 мая 2016 года закон о политических преступлениях был одобрен парламентом Ирана и советом стражей конституции. Суд за политические преступления считается важным шагом на пути к реализации целей исламского истеблишмента в рамках судебной справедливости и защите общественных прав.

Согласно статье 168 Конституции, расследование политических преступлений и преступлений в сфере журналистской деятельности является публичным и проводится в судах с участием присяжных заседателей. Порядок отбора, условия, полномочия присяжных заседателей и представление политического преступления определяются законом в соответствии с исламскими критериями.

Следите за нами в Twitter @irnarussian