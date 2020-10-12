12 окт. 2020 г., 14:50
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News Code: 84073476
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Суд за политические преступления впервые прошел в Тегеране

Суд за политические преступления впервые прошел в Тегеране

Тегеран, 12 октября, ИРНА – Первый в истории Исламской Республики Иран суд за политические преступления прошел в столице страны в воскресенье.

18 мая 2016 года закон о политических преступлениях был одобрен парламентом Ирана и советом стражей конституции. Суд за политические преступления считается важным шагом на пути к реализации целей исламского истеблишмента в рамках судебной справедливости и защите общественных прав.
Согласно статье 168 Конституции, расследование политических преступлений и преступлений в сфере журналистской деятельности является публичным и проводится в судах с участием присяжных заседателей. Порядок отбора, условия, полномочия присяжных заседателей и представление политического преступления определяются законом в соответствии с исламскими критериями.

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