Министр здравоохранения Ирана призвал все страны поддерживать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

"Пандемия Covid-19, которая распространила в нашем регионе, много научила нас в национальном, региональном и международном уровнях. Нам необходимо укрепить ИТ-инфраструктуру, чтобы предоставлять более надежные данные, а также медицинские услуги в дистанционном формате в новую эру", отметил иранский министр на церемонии открытия 67-го заседания стран Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ, состоявшемся в онлайн-формате.
По его словам, ограниченные односторонние действия не только препятствуют эффективному вмешательству в борьбе с коронавирусом, но и помешают Ирану достичь глобальных целей и региональной приверженности услугам здравоохранения.
Иранский министр здравоохранения и медицинского образования возглавил 67-е заседание стран Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ.
Тегеран, 12 октября, ИРНА – Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки призвал все страны-члены и международные организации поддерживать руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.
"Пандемия Covid-19, которая распространила в нашем регионе, много научила нас в национальном, региональном и международном уровнях. Нам необходимо укрепить ИТ-инфраструктуру, чтобы предоставлять более надежные данные, а также медицинские услуги в дистанционном формате в новую эру", отметил иранский министр на церемонии открытия 67-го заседания стран Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ, состоявшемся в онлайн-формате.
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