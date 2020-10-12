Министр здравоохранения Ирана призвал все страны поддерживать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

"Пандемия Covid-19, которая распространила в нашем регионе, много научила нас в национальном, региональном и международном уровнях. Нам необходимо укрепить ИТ-инфраструктуру, чтобы предоставлять более надежные данные, а также медицинские услуги в дистанционном формате в новую эру", отметил иранский министр на церемонии открытия 67-го заседания стран Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ, состоявшемся в онлайн-формате.

По его словам, ограниченные односторонние действия не только препятствуют эффективному вмешательству в борьбе с коронавирусом, но и помешают Ирану достичь глобальных целей и региональной приверженности услугам здравоохранения.

Иранский министр здравоохранения и медицинского образования возглавил 67-е заседание стран Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ.