Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября

Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Комментируя переговоры министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа со своим британским коллегой по долгу Великобритании перед Ираном, Хатибзаде заявил, что у Великобритании есть определенный долг перед Ираном, и размер этого долга увеличивается с каждым днем ​​из-за задержки с его погашением». "Эти задержки также недопустимы", подчеркнул он.

"Судебная система Ирана независима, и он отбывает наказание согласно постановлению суда", сказал Хатибзаде, комментируя судьбу британки иранского происхождения Назанина Загари-Рэтклифф.

"Документ о 25-летнем всеобъемлющем плане сотрудничества — это дорожная карта. Если Соединенные Штаты не достигли своей цели против Ирана, несмотря на политику максимального давления, то это потому, что Иран работает со многими странами", сказал он в ответ на вопрос о продаже иранской нефти Китаю в рамках 25-летнего всеобъемлющего плана сотрудничества.

Соединенные Штаты не ожидали, что их план довести экспорт иранской нефти до нуля потерпит неудачу.