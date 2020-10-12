Иран прокомментировал нарушение режима прекращения огня в карабахском конфликте

"Исламская Республика Иран призывает двух сторон к сдержанности, осудив ракетные удары по жизненно важной инфраструктуре, жилым районам городов и убийство мирных жителей", заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана, выразив сожаление в связи с нарушением режима прекращения боевых действий.

Хатибзаде также выразил соболезнования семьям погибших.

Он в очередной раз призвал Армению и Азербайджан к выводу военных сил из оккупированных городов, выразив готовность Ирана к упрощению переговоров для восстановления устойчивого мира в регионе.

Напомним.

10 октября в зоне карабахского конфликта в полдень по московскому времени вступило в силу соглашение о прекращении огня, принятое в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. В тот же день Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, вступившего в силу менее часа назад.

27 сентября возобновлены военные конфликты между Арменией и Азербайджаном на общих границах. В 1994 году, после четырех лет военного конфликта между двумя странами, некоторые европейские и региональные правительства вмешались, чтобы положить конец территориальному спору между Баку и Ереваном, и наконец было установлено прекращение огня при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако международные усилия по мирному урегулированию конфликта до сих пор не увенчались успехом.

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