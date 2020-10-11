В Иране призвали западные страны не стать партнерами США в преступлениях против человечности

Далее приводится текст заявления.

В эпоху, когда право на жизнь и право на здоровье по самой своей природе затрагивали даже исключительные права владельцев фармацевтических компаний, режим США ввел и усилил жесткие, незаконные и бесчеловечные санкции, а также их поддержка и обеспечение соблюдения некоторыми европейскими странами и создание многочисленных барьеров для импорта и экспорта нефтепродуктов, а также финансовых и банковских переводов не только затруднило нормальные экономические, финансовые и банковские отношения Ирана, но особенно затруднило закупку лекарств, диагностических наборов и лабораторного оборудования в сложных условиях вспышки вируса.

Режим США, который уже в одностороннем порядке вышел из ядреной сделки и ввел самые жесткие санкции против иранского народа, совершал преступления против человечности в разное время, включая наводнения, землетрясения и вспышки коронавируса.

Введение санкций против иранских банков, которые обеспечивают значительную гуманитарную помощь, лекарства и продовольственные услуги, явно нарушает основное право людей на доступ к продуктам питания и медикаментам, что нанесло еще один удар по правам человека и международному праву. Несмотря на заявления правительства США об исключении предметов гуманитарного назначения, включая лекарства, продукты питания, предметы первой необходимости и тому подобное, эти предметы также пострадали от этих санкций, поскольку односторонние санкции США против финансовых корпораций, включая банки, влияют на импортные операции.

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