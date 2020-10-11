В Иране выразили надежду на эффективность финансового механизма c Швейцарией в ближайшее время

«Введение санкций против 18 иранских банков делает международную торговлю Ирана слишком сложной, особенно в области гуманитарных товаров, таких как продукты питания и лекарства», - сказал он.

Незам-Мафи, заявив, что много времени было потрачено на запуск финансового механизма между Ираном и Швейцарией и по нему велись сложные переговоры, отметил, что «ожидается, что в ближайшие месяцы, особенно теперь, когда введены новые санкции, канал сможет покрывать большой объем торговли между Ираном и Швейцарией».

Ранее, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело в список санкций 18 иранских банков и финансовых учреждений.

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