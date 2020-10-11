11 окт. 2020 г., 22:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84072562
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В Иране выразили надежду на эффективность финансового механизма c Швейцарией в ближайшее время

В Иране выразили надежду на эффективность финансового механизма c Швейцарией в ближайшее время

Тегеран, 11 октября, ИРНА - Глава Совместной торговой палаты Иран-Швейцария Шариф Незам-Мафи сказал, что эффективность финансового канала Иран-Швейцария пока не была такой, как ожидалось, но есть надежда, что в ближайшие месяцы, особенно когда на иранские банки недавно были введены новые санкции, этот канал сможет покрывать торговлю между Ираном и Швейцарией.

«Введение санкций против 18 иранских банков делает международную торговлю Ирана слишком сложной, особенно в области гуманитарных товаров, таких как продукты питания и лекарства», - сказал он.

Незам-Мафи, заявив, что много времени было потрачено на запуск финансового механизма между Ираном и Швейцарией и по нему велись сложные переговоры, отметил, что «ожидается, что в ближайшие месяцы, особенно теперь, когда введены новые санкции, канал сможет покрывать большой объем торговли между Ираном и Швейцарией».

Ранее, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело в список санкций 18 иранских банков и финансовых учреждений.

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