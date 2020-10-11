В Иране начали производство 15 ветеринарных препаратов

По словам генерального директора этой компании Лале Хеджази, основная целевая аудитория - 15 сортов, производимых ветеринарной группой для домашнего скота, птицы, пчел и водных животных соответственно.

Говоря о росте производства и увеличении продаж на 300% ветеринарных препаратов компании за последние годы, она сказала: «Наша ветеринарная группа в прошлом году успешно получила восемь первоначальных лицензий на производство ветеринарных препаратов».

По словам генерального директора этой наукоемкой компании, производство, продажа и распространение ветеринарных продуктов этой компании в рамках новой компании начала свою деятельность с этого года и решает выпустить 30 новых ветеринарных препаратов в течение следующих трех лет в соответствии с планами.

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