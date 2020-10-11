Посол Ирана в Вене отреагировал на комментарии генерального директора МАГАТЭ по Ирану

«Использование самодельных критериев, таких как «обогащения урона для ядерной бомбы» и «значительное качество ядерного материала», не имеет отношения к странам, обогащающим уран под надзором МАГАТЭ, и не имеет места в юридических документах МАГАТЭ», написал он в Twitter.

«Может ли Рафаэль Гросси сказать нам, что такое «замечательное качество ядерного материала» для пяти стран-носителей ядреного оружия, а также таких стран, как Нидерланды, Германия, Япония, Бразилия и Аргентина? Разве не лучше не измерять ядерную деятельность под такими гарантиями?!», - добавил он.

Как сообщает ИРНА, Рафаэль Гросси в интервью австрийской газете «Прессе» в ответ на вопрос о том, когда для Ирана наступит время создания ядреного оружия и насколько далеко эта страна от создания ядерной бомбы, сказал, что «в МАГАТЭ Мы говорим не о времени «обогащения урона для ядерной бомбы», а о «замечательном качестве» ядерного материала, которое представляет собой минимальное количество обогащенного урана или плутония, необходимое для создания бомбы. Иран в настоящее время не обладает ядерным материалом «значительного качества».

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