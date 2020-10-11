11 окт. 2020 г., 18:35
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News Code: 84072418
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Иран занимает первое место в аэрокосмической отрасли среди исламских стран

Иран занимает первое место в аэрокосмической отрасли среди исламских стран

Тегеран, 11 октября, ИРНА - Глава Института аэрокосмических исследований Фатолла Омми сказал, что Иран занимает первое место среди исламских стран в области авиакосмической промышленности и 13-е место в мире.

Глава Института аэрокосмических исследований, подчеркнув, что этот исследовательский институт входит в пятерку ведущих национальных исследовательских институтов и 20 ведущих мировых исследовательских институтов, сказал, что «Иран занимает первое место среди исламских стран в области аэрокосмической промышленности и 13-е место в мире».

«Теперь мы смогли построить мощную стартовую площадку для космонавтов и использовать ее для запуска этих спутников», отметил он.

«Мы должны инвестировать в ИТ и технологии IC, поскольку мир быстро движется вперед в этой области, прогнозируется, что в будущем по крайней мере 70 из 150 стран будут иметь спутники в космосе», - заключил Омми.

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