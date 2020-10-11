Государственный Эрмитаж намерен провести выставку в иранском национальном музее

Заведующий сектором Средней Азии, Кавказа и Крыма отдела Востока Государственного Эрмитажа Павел Лурье на встрече с гендиректором иранского национального музея Джебрилом Ноканде сообщил об открытии новой страницы в отношениях двух музеев, указав на долгосрочные взаимодействия музея Эрмитаж и иранского национального музея.

Оба музеи в 1970-ые годы проводили две взаимные выставки.

Лурье, который от имени главы государственного Эрмитжа находится в Иране с визитом, отметил, что музей Эрмитаж готов провести выставку, посвященную иранской культуре и Средней Азией в иранском национальном музее.

Он также выразил на то, что Иран также вскоре проводит выставку в музее Эрмитаж.

Стороны также на этой встрече подписали соглашения о сотрудничестве и дальнейших выставок.