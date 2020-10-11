Иранский политик: оскорбления Трампа объединяют иранский народ

США намерены поставить Иран на колени, введя новые санкции и усилив давление. В этом политическом контексте они оказали максимальное давление на Иран, вышли из ядерной сделки, ввели санкции и убили Касема Солеймани.

«Каждый иностранец, приезжающий в Иран, увидит, что жизнь продолжается и что на рынке есть все виды товаров и инструментов, которые нужны людям, народ страдает от экономического давления», - отметил он.

По его словам, «целью Белого дома при выходе из ядерной сделки, введении санкций, проведении политики максимального давления и различных заговоров было привести Иран и Исламскую Республику к краху, но, к счастью, с сопротивлением народа Белый дом не достиг своей зловещей цели».

«Оскорбление Трампа - признак его гнева и недовольства неэффективностью санкций и неспособностью достичь своих целей в отношении Ирана», - указал он.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело в список санкций 18 иранских банков и финансовых учреждений.

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