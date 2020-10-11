11 окт. 2020 г., 14:32
Journalist ID: 2388
News Code: 84072160
0 Persons

Иранский политик: оскорбления Трампа объединяют иранский народ

Иранский политик: оскорбления Трампа объединяют иранский народ

Тегеран, 11 октября, ИРНА Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази заявил, что недавние высказывания Трампа показали его глубину хищнической сущность президента США.

США намерены поставить Иран на колени, введя новые санкции и усилив давление. В этом политическом контексте они оказали максимальное давление на Иран, вышли из ядерной сделки, ввели санкции и убили Касема Солеймани.

«Каждый иностранец, приезжающий в Иран, увидит, что жизнь продолжается и что на рынке есть все виды товаров и инструментов, которые нужны людям, народ страдает от экономического давления», - отметил он.

По его словам, «целью Белого дома при выходе из ядерной сделки, введении санкций, проведении политики максимального давления и различных заговоров было привести Иран и Исламскую Республику к краху, но, к счастью, с сопротивлением народа Белый дом не достиг своей зловещей цели».

«Оскорбление Трампа - признак его гнева и недовольства неэффективностью санкций и неспособностью достичь своих целей в отношении Ирана», - указал он.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в четверг ввело в список санкций 18 иранских банков и финансовых учреждений.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Your Comment

You are replying to: .
7 + 9 =