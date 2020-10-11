Хафиз Ширази: солнце персидской классической поэзии

Мастер газели Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази родился в 1321 году в городе Ширазе. Происходя из незнатной и небогатой семьи ширазских горожан, Хафиз, однако, получил полное богословское образование и прославился как «хафиз» (человек, знающий Коран наизусть). Сегодня с утра вереницы молодых людей и представителей старшего поколения с огромными букетами роз идут к гробнице Хафиза в Ширазе. Одни наизусть читают произведения классика, другие посыпают его могилу лепестками роз. Во всех школах Шираза и Ирана пройдут уроки на тему День Хафиза. Стихи Хафиза являются вершиной персидской поэзии. В Иране они до сих пор читаются и декламируются.

Переписанная через 35 лет после смерти Хафиза рукопись его «Дивана» была обнаружена в 1928 г. иранским библиофилом Хальхали. «Диван» Хафиза состоит из 418 газелей (объемом от 5 до 10 бейтов), 5 крупных касыд-панегириков, 29 кит'а (небольших «стихотворений на случай»), 41 рубаи и 3 небольших маснави: «Дикая лань», «Саки-наме» и «Моганни-наме». В лирике Хафиза преобладают традиционные тем вина и любви, мистического озарения, славословия, жалобы на бренность и непознаваемость мира. Однако если в традиционной поэзии такие темы, как правило, решаются отвлеченно и безлично, то лирический герой Хафиза – полнокровный, живой человек, одержимый кипением противоречивых страстей: он то аскет, мистик и духовидец, то скептик, вольнодумец и мечтатель, возвещающий человечеству наступление светлого земного царства, то забулдыга и дебошир, нарушитель спокойствия, до грубости резко обличающий духовенство и власть имущих.

Переписанная через 35 лет после смерти Хафиза рукопись его «Дивана» была обнаружена в 1928 г. иранским библиофилом Хальхали. «Диван» Хафиза состоит из 418 газелей (объемом от 5 до 10 бейтов), 5 крупных касыд-панегириков, 29 кит'а (небольших «стихотворений на случай»), 41 рубаи и 3 небольших маснави: «Дикая лань», «Саки-наме» и «Моганни-наме».



В лирике Хафиза преобладают традиционные тем вина и любви, мистического озарения, славословия, жалобы на бренность и непознаваемость мира. Однако если в традиционной поэзии такие темы, как правило, решаются отвлеченно и безлично, то лирический герой Хафиза – полнокровный, живой человек, одержимый кипением противоречивых страстей: он то аскет, мистик и духовидец, то скептик, вольнодумец и мечтатель, возвещающий человечеству наступление светлого земного царства, то забулдыга и дебошир, нарушитель спокойствия, до грубости резко обличающий духовенство и власть имущих. И если в центре поэзии Хафиза все же стоит тема неистового эгоцентрические наслаждения, в этом следует видеть стремление поэта уйти от современной жестокой действительности.

Хафиз широко использует в своих газелях образы и термины традиционной суфийской поэзии, которые обычно допускают возможность двоякого толкования – прямого, реалистического и переносного, символического. Не подлежит сомнению, что Хафиз, подобно многим предшественникам, использовал суфийскую поэтическую форму для вуалирования бунтарских и тираноборческих высказываний и что большая часть его газелей не имеет отношения к суфизму. Творчество Хафиза в целом представляет собой высшее достижение всей средневековой персоязычной лирической поэзии. Его стихи переведены на все европейские и многие азиатские языки.

В современном Иране «Диван» Хафиза стоит на первом месте среди всех переизданий классического наследия.

Хафиз умер в 1390 году и был похоронен в своем парке «Мосалла», на берегу реки Рукнабад в Ширазе.

Хафиз также является известным поэтом в России благодаря произведениям Пушкина.

Знакомство русских писателей и поэтов с миром Востока произошло еще в XVIII веке, а в пушкинскую эпоху «восточные» мотивы заняли особенное место в произведениях романтиков, столь ценивших «местный колорит».



Хафиз как самый яркий представитель персидской поэзии вызывал особый интерес, в том * числе у Пушкина. Основными источниками его сведений о Хафизе были «Западно-восточный Диван» Гете и опубликованные русские переводы иранских классиков, в том числе и Хафиза в «Вестнике Европы».

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