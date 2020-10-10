Китай выступает против ослабления ядерной сделки

"Пекин всегда был привержен поддержанию авторитета и эффективности иранской ядерной сделки. Мы считаем, что защита СВПД означает защиту достижений многосторонности, защиту полезного способа решения проблем посредством диалога и консультаций, а также защиту авторитета Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности", сказал глава МИД Китая на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Китае.

Он добавил, что его страна предлагает создать региональную платформу для многостороннего диалога, направленную на защиту СВПД.

Ранее Зариф, который находится с двухдневным визитом в Китае, заявил об углублении сотрудничества между Тегераном и Пекином на фоне реализации 25-летнего всеобъемлющего плана сотрудничества. "Сегодня провел встречу с моим хорошим другом, членом Государственного совета, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", написал он в сообщении на китайском языке в Twitter.