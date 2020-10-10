Зариф заявил об углублении сотрудничества между Ираном и Китаем

"Сегодня провел встречу с моим хорошим другом, членом Государственного совета, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И", написал он в сообщении на китайском языке в Twitter.

"Этой встречи в данный момент достаточно, чтобы показать, что обе стороны придают особое значение двусторонним отношениям", добавил он.

"На этой встрече мы достигли хорошего консенсуса в отношении углубления двусторонних отношений и реализации 25-летнего всеобъемлющего плана сотрудничества, защиты ядерной сделки и противодействия одностороннему подходу", сказал он.